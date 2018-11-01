1. FINISH directed by Saeed Naghavian (Iran)

2. WHOLE TO PART directed by Vahid Hoseyni Nami (Iran)

3. SNAKE DREAMING directed by Nicolas Balma/Nicolas Spanoudis (France)

4. NEWTON’S FOURTH LAW directed by Mehrshad Kheradmandi (Iran)

5. BEHIND THE CLOUD directed by Baer Xiao (France)

6. FALLOU directed by Sy Alassane (United Kingdom)

7. THE GIFT directed by Murat Akser (United Kingdom)

8. KARMA directed by Arshia Zeinali (Iran)

9. HYPNOTISM directed by Arshia Zeinali (Iran)

10. UNDERWATER directed by Masud Ahmed (Bangladesh)

11. U ME I directed by Nosa Igbinedion (United Kingdom)

12. THE RETURN directed by Nesli Ozalp Tuncer (Turkey)

13. MY KABUKABU LIFE directed by Peter Okojie (Nigeria)

14. A WAY TO HOME directed by Muhammad Rizky Kurnia (indonesia)

15. WA SALMA directed by Obada Dmoor (Jordan)

16. MAY DAY directed by Olivier Magis/Fedrik De Beul (Belgium)

17. ATQILI KISHI (A MAN WITH A SCARF) Amir Golshani (Iran)

18. MY MOTHER directed by Fernanda Cruzeiro de Medeiros/Nêga Lucas (Spain)

19. SALVATION RAIN directed by Veysel Çelik (Turkey)

20. DOPDI directed by SHIVANI SHARMA (India)

21. PRUEBA (CASTING) directed by Stanlee Ohikhuare (Nigeria)

22. OBLIVION directed by Fatemeh Mohammadi (Iran)

23. INDIFFERENT (COMME CI, COMME CA) directed by Femi Awojide (Nigeria)

24. TABLE FOR TWO directed by Olayinka Johnson (Nigeria)

25. TIME BOMB directed by Charles Bonja Archibong (Nigeria)

26. CUL DE SAC directed by King Kgosi (South Africa)

27. THE INTERVIEW (LE ENTREVISTA) directed by Akinnayajo Babatunde (Nigeria)

28. ENO directed by Yemi Filmboy Morafa (Nigeria)

29. WALK WITH ME directed by Kwame Asante Ofori (Ghana)

30. HATUA KWA HATUA (STEP BY STEP) directed by Judith Albrecht (Tanzania)

31. RELATIONSHIP GOALS_WORD OF GOD directed by Brian O. Wilson (Nigeria)