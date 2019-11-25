The Future Awards Africa 2019: Check out full list of winners

The 2019 edition of Future Awards was held on Sunday November 24, at the Balmoral hall of the Federal Palace Hotel in Victoria Island, Lagos. The event which was hosted by actress and King of Boys star Toni Tones and award-winning rapper Falz, attracted young professionals from across Africa.

Here is a complete list of winners of the awards, which had Burna Boy winning the coveted Prize for Young Person of the Year.

THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR ACTING

Timini Egbuson (32) – Winner
Bimbo Ademoye (28)
Bandele ‘Baaj’ Adebule (30)
Sharon Ooja (28)
Fatima Washa Abdullahi (26)

THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR MUSIC

Teniola Apata (26)
Damini Ebunoluwa ‘Burna Boy’ Ogulu (28) – Winner
Folarin ‘Falz’ Falana (29)
John ‘Johnny Drille’ Ighodalo (29)
Sadiq ‘Wurld’ Onifade (32)

THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR AGRICULTURE

Emmanuel Maduka (24)
Chiamaka Ndukwu Theresa and Kenneth Okonkwo (25/25)
Uka Eje (29) – Winner 
Divine-Love Akam (24)
Rotimi Olawale (29)

THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR ADVOCACY

Hamzat Lawal (32) – Winner
Bright Jaja (29)
Uchechi ‘Ucy’ Rochas (27)
Ifedayo Durosinmi-Etti (30)
Funke Adeoye (27)

THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR ARTS (VISUAL & APPLIED)

Arinze Stanley (26)
Ken Nwadiogbu (25) – Winner 
Dipo Doherty (28)
Olarinde Olayemi Ayanfeoluwa (22)
Olabanke Subair (28)

THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR COMMUNITY ACTION

Abdulazeez Kaltumi (27)
Yetunde Fadeyi (27)
Kelechukwu Nwachukwu Lucky (25)
Tony Joy (27)
Akpobi Elvis (31)
Isaac Success Omoyele (28) – Winner 
Stephen Teru (29)

THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR FILM-MAKING

Kayode Kasum (28)
Dare Olaitan (28) – Winner 
Chinney Love Eze (31)
Rahama Sadau (26)
Uche Odoh (30)

THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR LITERATURE

Akwaeke Emezi (32)
Ijeoma Umebinyuo (30)
Lanaire Aderemi (20)
Oyinkan Braithwaite (31)
Otosirieze Obi-Young (25) – Winner 

THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR MEDIA

Peace Itimi (24)
Paul Alasiri (27)
Edirin Edewor (28)
Samuel Ajiboye (28) – Winner 
Tosin Olaseinde (31)

THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR PROFESSIONAL SERVICE

Bukky Akomolafe (31) – Winner 
Adesola Ade-Unuigbe (28)
Yinka Iyinolakan (30)
Onoriode Reginald Aziza (27)
Peter Tega Oghenejobo (32)

PRIZE FOR OAP (VISUAL & AUDIO)

Osato ‘EDK’ Edokpayi (27)
Huisaina ‘Dashen’ Usman (31)
Mayowa Ogundele – Adegoke (30)
Simi ‘Drey’Adejumo (21) – Winner 
Sandra Ezekwesili (30)

 PRIZE FOR PUBLIC SERVICE

Adetola Onayemi (28) – Winner 
Ibijoke Faborede (31)
Moses Onalapo (29)
Dr Achama Eluwa (31)
Fehintola Ajogbasile and Judith Oguzie (27/32)

PRIZE FOR SPORTS

Al-farouq Aminu (29)
Georgia Oboh (18)
Eseoghene Oguma (21)
Samuel Chukwueze (23)
Israel Adesanya (30) – Winner 

PRIZE FOR EDUCATION

Olaseni Cole (32) – Winner 
Omozino Eguh (28)
Eyitayo Ogunmola (31)
Seyi Oluyole (27)
Farida Kabir (27)

THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR TECHNOLOGY

Chinedu Azodoh/ Adetayo Bamiro (29/32)
Zang Luka Bot (28) – Winner 
Muhammad Salisu Abdullahi (28)
Timothy Adeleye (25)
Funfere Koroye (29)

THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR FASHION

Andrea Iyamah (26)
Derin Fabikun (29)
Tuboboreni Sandrah (28) – Winner 
Osemwengie Victor Odion (31)
Kenneth Izedonmwen (29)

THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR BUSINESS

Adekunle Hassan (31)
Obi Ozor (30)
Chika Madubuko (30)
Olawale Ayilara (31) – Winner 
Tiwalola Olanubi (31)

THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR JOURNALISM

Aisha Salaudeen (25)
Joey Akan (28)
Ayodeji Rotinwa (29)
Shola Lawal (25) – Winner 
Kiki Mordi (28)

THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR PHOTOGRAPHY

Adah Clarence (30)
Yemi Ajala (31)
Praise Nnemeka (21)
Stephen Tayo (25)

Tolani Alli (27) – Winner 

THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR YOUNG PERSON OF THE YEAR

Debo Ogundoyin (32)
Kenneth Udekwe (32)
Damini ‘Burna Boy’ Ogulu (28) – Winner 

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