CKay, Zicsaloma, Rinu, Femi Falana…see full list of nominees for the 16th edition of The Future Awards Africa | #TFAA16

The Central Working Committee of The Future Awards Africa has announced the list of nominees for the 16th edition of the awards today, February 6, 2022.

The live TV announcement would be hosted by popular multi-award-winning broadcaster, actress, model, and TFAA alumnus, Simi Drey, on Channels Television, Hip TV and Wazobia TV at 3 pm.

Themed “Celebrating Challengers and Builders”, the 16th edition of the Awards will celebrate young people who have challenged the status quo in their respective spheres of influence and have worked to build lifelong legacies that will transform generations for years to come.

See full list of nominees below:

THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR CONTENT CREATION

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Isaac ‘Zicsaloma’ Aloma (30)
Tayo Aina (29)
Onyekwelu ‘Jenni Frank’ Jennifer Ebere (27)
Apaokagi ‘Taaooma’ Maryam (22)
Emmanuel ‘Mr Funny’ Ejekwu (26)
Bukunmi ‘Kie-kie’ Adeaga-Ilori (31)
Tobi ‘Street Church’ Oreoluwa (31)

THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR ADVOCACY & ACTIVISM

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#TFAA16

Solomon Ayodele (29)
Wilson Atumeyi (29)
Rinu Oduala (23)
Kemi Olawoye/Adeloye Olanrewaju (27/30)
Fatima Tafoki (24)
Naima Idris Usman (27)
Shedrack Danladi (29)

THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR COMMUNITY ACTION

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#TFAA16

Vera David-Emesiobum (31)
Tunde Onakoya (27)
Blessing Ingyape (31)
Saratu Ishaya Abdullahi (27)
Aliyu Umar Sadiq (24)
Ibrahim ‘Flag boy’ Adebanjo Akinwunmi (25)

THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR MUSIC

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#TFAA16

Joseph ‘Joeboy’ Akinwale Akinfenwa-Donus (24)
Adedamola ‘Fireboy’ Ade Folahan (26)
Oyinkansola ‘Ayra Starr’ Aderibigbe (19)
Chukwuka ‘Ckay’ Ekweani (26)
Stanley ‘Omah Lay’ Didia (24)
Daniel ‘Buju’ Benson (24)
Temilade ‘Tems’ Openiyi (26)

THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR PROFESSIONAL SERVICE

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#TFAA16

Adeyemi Adetunji (31)
Daphne Akatugba (31)
David Oyawoye (24)
Khalil Nur Khalil (28)
Ifeadi Anigbobu (30)
Abiodun Animashaun (30)
Blossom Egbude (24)

THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR ACTING

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#TFAA16

Teniola Aladese (28)
Maryam Yahhaya (24)
Nengi Adoki (31)
Temi Ami (24)
Emeka Nwagbaraocha (24)
Abayomi Alvin (27)
Bimbo Ademoye (30)

THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR JOURNALISM

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#TFAA16

S.I Ohumu (26)
Abdulbaki Aliyu Jari (30)
Laila Johnson-Salami (25)
Yvonne Okhaifoh (28)
Chisom Peter Job (19)
Agbaje Ayomide (22)

THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR LAWYER

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#TFAA16

Oyinkansola Fawehinmi Foza (25)
Mobolaji Oriola (27)
Damilola Wright (29)
Oluwaseun Ayansola (27)
Kelechi Ibe (27)

THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR FILM

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#TFAA16

Michael Omonua (32)
Akay Mason (28)
Kayode Kasum (30)
Dada ‘Oluwadabest’ Temitope (29)
Victor Edem (25)
Nora Awolowo (22)
Abdul Tijani ‘Abdul TJ” Ahmed (27)

THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR ENTREPRENEURSHIP

#TFAA16

Omoye Abulimen (28)
Olatunji Adenike Rukayat (28)
Lade Lois Olaiya (27)
Jerry Mallo (27)
Jumoke Dada (27)
Ore Rusewe (31)
Joel Ogunsola (28)

THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR TECHNOLOGY

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#TFAA16

Kennedy Ekezie (24)
Abubaka Nur Khalil (21)
Dare Adekoya (22)
Yanmo Omoregbe (28)
Timi Ajiboye (28)
Hanu Fejiro (26)
Eluan Ben (24)

THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR ART AND LITERATURE

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#TFAA16

Chigozie Obi (24)
Mayowa ‘Shutabug’ Alabi (27)
Niyi Okeowo (27)
Renike Olusanya (27)
Eloghosa Osunde
Tj Benson (30)
Arinze Ifeakandu (27)

THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR HEALTH AND WELLNESS

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#TFAA16

Dr. Chinonso ‘Aproko Dr‘ Egemba (31)
Dr. Chioma ‘Dr Zobo’ Nwakanma (31)
Dr. Princess Ifeoma Ike (29)
Dr. Cassandra Akinde (30)
Dr. Opeyemi Adeyemi (29)
Dinatu Emmanuel Ishaku (26)
Odunola Olabintan (25)

THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR ACADEMIC ACHIEVEMENT

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#TFAA16

Mufid Sulaiman Abubakar (29)
Ikanna Okim (23)
Asaka Ewerechukwu Favour (21)
Goodness Adesewa (24)
Uchechi Promise Echefu (29)
Joseph Oloruntola Adeola (28)
Uzoaku Odinachukwu Amadi (24)
Dr Joy Adesina (24)
Elizabeth Ekeoseye (21)

THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR FASHION

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#TFAA16

Weizdhurm Franklyn (30)
Kiing Davids (28)
Temitayo Ilesanmi Nathan (28)
Seun Olopade (28)
Bolajo Fawehinmi (30)
Mariam Afolabi (28)
Davou Pwajok (24)

THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR YOUNG PERSON OF THE YEAR

Mohammed Salah (Egypt) 29
Angeline Makore (Zimbabwe) 32
Jerry Mallo (Nigeria) 27
Andrea Inyama (Nigeria) 28
Lelise Neme (Ethiopia) 29

THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR SERVICE TO YOUNG PEOPLE

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#TFAA16

Femi Falana
Tony Eleumelu
Aisha Yesufu
Dr. Akintoye Akindele
Adeyeye Enitan Ogunwusi
Atedo Peterside
Olowogboyega A. Olayemi

The official hashtag for the 16th edition are #TFAA16, #ChallengersandBuilders.

Follow @tfaafrica for more information or call +2348022226712.

Please note that there is a one week window opened to the public for any complains as regards the category nominees. All inquiries should be directed to [email protected]

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