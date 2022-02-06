CKay, Zicsaloma, Rinu, Femi Falana…see full list of nominees for the 16th edition of The Future Awards Africa | #TFAA16

The Central Working Committee of The Future Awards Africa has announced the list of nominees for the 16th edition of the awards today, February 6, 2022.
The live TV announcement would be hosted by popular multi-award-winning broadcaster, actress, model, and TFAA alumnus, Simi Drey, on Channels Television, Hip TV and Wazobia TV at 3 pm.
Themed “Celebrating Challengers and Builders”, the 16th edition of the Awards will celebrate young people who have challenged the status quo in their respective spheres of influence and have worked to build lifelong legacies that will transform generations for years to come.
See full list of nominees below:
THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR CONTENT CREATION
Isaac ‘Zicsaloma’ Aloma (30)
Tayo Aina (29)
Onyekwelu ‘Jenni Frank’ Jennifer Ebere (27)
Apaokagi ‘Taaooma’ Maryam (22)
Emmanuel ‘Mr Funny’ Ejekwu (26)
Bukunmi ‘Kie-kie’ Adeaga-Ilori (31)
Tobi ‘Street Church’ Oreoluwa (31)
THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR ADVOCACY & ACTIVISM
Solomon Ayodele (29)
Wilson Atumeyi (29)
Rinu Oduala (23)
Kemi Olawoye/Adeloye Olanrewaju (27/30)
Fatima Tafoki (24)
Naima Idris Usman (27)
Shedrack Danladi (29)
THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR COMMUNITY ACTION
Vera David-Emesiobum (31)
Tunde Onakoya (27)
Blessing Ingyape (31)
Saratu Ishaya Abdullahi (27)
Aliyu Umar Sadiq (24)
Ibrahim ‘Flag boy’ Adebanjo Akinwunmi (25)
THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR MUSIC
Joseph ‘Joeboy’ Akinwale Akinfenwa-Donus (24)
Adedamola ‘Fireboy’ Ade Folahan (26)
Oyinkansola ‘Ayra Starr’ Aderibigbe (19)
Chukwuka ‘Ckay’ Ekweani (26)
Stanley ‘Omah Lay’ Didia (24)
Daniel ‘Buju’ Benson (24)
Temilade ‘Tems’ Openiyi (26)
THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR PROFESSIONAL SERVICE
Adeyemi Adetunji (31)
Daphne Akatugba (31)
David Oyawoye (24)
Khalil Nur Khalil (28)
Ifeadi Anigbobu (30)
Abiodun Animashaun (30)
Blossom Egbude (24)
THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR ACTING
Teniola Aladese (28)
Maryam Yahhaya (24)
Nengi Adoki (31)
Temi Ami (24)
Emeka Nwagbaraocha (24)
Abayomi Alvin (27)
Bimbo Ademoye (30)
THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR JOURNALISM
S.I Ohumu (26)
Abdulbaki Aliyu Jari (30)
Laila Johnson-Salami (25)
Yvonne Okhaifoh (28)
Chisom Peter Job (19)
Agbaje Ayomide (22)
THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR LAWYER
Oyinkansola Fawehinmi Foza (25)
Mobolaji Oriola (27)
Damilola Wright (29)
Oluwaseun Ayansola (27)
Kelechi Ibe (27)
THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR FILM
Michael Omonua (32)
Akay Mason (28)
Kayode Kasum (30)
Dada ‘Oluwadabest’ Temitope (29)
Victor Edem (25)
Nora Awolowo (22)
Abdul Tijani ‘Abdul TJ” Ahmed (27)
THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR ENTREPRENEURSHIP
Omoye Abulimen (28)
Olatunji Adenike Rukayat (28)
Lade Lois Olaiya (27)
Jerry Mallo (27)
Jumoke Dada (27)
Ore Rusewe (31)
Joel Ogunsola (28)
THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR TECHNOLOGY
Kennedy Ekezie (24)
Abubaka Nur Khalil (21)
Dare Adekoya (22)
Yanmo Omoregbe (28)
Timi Ajiboye (28)
Hanu Fejiro (26)
Eluan Ben (24)
THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR ART AND LITERATURE
Chigozie Obi (24)
Mayowa ‘Shutabug’ Alabi (27)
Niyi Okeowo (27)
Renike Olusanya (27)
Eloghosa Osunde
Tj Benson (30)
Arinze Ifeakandu (27)
THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR HEALTH AND WELLNESS
Dr. Chinonso ‘Aproko Dr‘ Egemba (31)
Dr. Chioma ‘Dr Zobo’ Nwakanma (31)
Dr. Princess Ifeoma Ike (29)
Dr. Cassandra Akinde (30)
Dr. Opeyemi Adeyemi (29)
Dinatu Emmanuel Ishaku (26)
Odunola Olabintan (25)
THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR ACADEMIC ACHIEVEMENT
Mufid Sulaiman Abubakar (29)
Ikanna Okim (23)
Asaka Ewerechukwu Favour (21)
Goodness Adesewa (24)
Uchechi Promise Echefu (29)
Joseph Oloruntola Adeola (28)
Uzoaku Odinachukwu Amadi (24)
Dr Joy Adesina (24)
Elizabeth Ekeoseye (21)
THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR FASHION
Weizdhurm Franklyn (30)
Kiing Davids (28)
Temitayo Ilesanmi Nathan (28)
Seun Olopade (28)
Bolajo Fawehinmi (30)
Mariam Afolabi (28)
Davou Pwajok (24)
THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR YOUNG PERSON OF THE YEAR
Mohammed Salah (Egypt) 29
Angeline Makore (Zimbabwe) 32
Jerry Mallo (Nigeria) 27
Andrea Inyama (Nigeria) 28
Lelise Neme (Ethiopia) 29
THE FUTURE AWARDS AFRICA PRIZE FOR SERVICE TO YOUNG PEOPLE
Femi Falana
Tony Eleumelu
Aisha Yesufu
Dr. Akintoye Akindele
Adeyeye Enitan Ogunwusi
Atedo Peterside
Olowogboyega A. Olayemi
The official hashtag for the 16th edition are #TFAA16, #ChallengersandBuilders.
Follow @tfaafrica for more information or call +2348022226712.
Please note that there is a one week window opened to the public for any complains as regards the category nominees. All inquiries should be directed to [email protected]
Omoleye Omoruyi… an apprentice web/game developer, novelist, sensitive to happenings in the world. Meet him @Lord_rickie on Twitter/Instagram
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