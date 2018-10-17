Don Jazzy, DJ Cuppy, Rudeboy, Frank Edwards, Toke Makinwa others nominated for The Beatz Awards 2018 | See full list

The Beatz Awards celebrating the core of music in Nigeria and recognizing the triumphs and successes of the creative minds in music production, business and distribution in a range of categories has announced nominees for its 2018 edition.
This is its fourth year, tagged ‘THE QUADRANT’ and as with her previous years is expected to turn out an amazing show.
“THE BEATZ Awards 2018” nominations include a cross-section of producers getting more nominations than ever. Killertunes (the 2017 winner of New discovery Producer) dominates this year’s nominations with a total of 4 including ‘Afro Pop Producer of the Year,’ ‘Producer of the year’, ‘Afro Beat Producer of the year’, and ‘Afro Highlife Producer of the Year’, closely followed by Speorach Beatz, Spellz and Fresh VDM.
Other nominees include new entrants, Northboi, Micon Beatz, and Moet Abebe (2017 OAP of the year), DJ Cuppy, DJ Neptune, DJ Spinall, Kaffy, Olaitan Dada and DJ Big N.
THE BEATZ Awards 2018 will hold at Muson Centre, Lagos on Wednesday, November 21, 2018, at 5 pm.
See the list of nominees below:
AFRO-POP PRODUCER OF THE YEAR
- KILLERTUNES – FAKE LOVE BY DUNCAN MIGHTY FT WIZKID
- MYSTRO – IMMEDIATELY BY MYSTRO FT WIZKID
- SPELLZ – MA LO BY TIWA SAVAGE & WIZKID
- SPEROACH BEATZ – AMAKA BY 2BABA FT PERUZI
- FRESH VDM – FIA BY DAVIDO
- KEALZ BEAT – EBEANO BY MR. P
- TEEYMIX – BOBO BY MAYORKUN FT DAVIDO
- DJ COUBLON – OH MY GOSH BY YEMI ALADE
AFRO BEAT PRODUCER OF THE YEAR
- KILLERTUNES -NOWO
- DUNNIE – PEMPE
- NORTHBOI – SOCO BY WIZKID FT TERRI, SPOTLESS, EEZAMILLI
- JOHNNY DRILLE – ME KE BY OMAWUNMI FT KIZZ DANIEL
- OSCAR – I DUN CARE BY SIMI
- PHANTOM – YE BY BURNA BOY
- SEYIKEYZ – MR FOOLISH BY ADEKUNLE GOLD FT SEUN KUTI
AFRO R&B PRODUCER OF THE YEAR
- LORRD SKY – NKENJIKEKE BY RUDEBOY
- LEQRI – WILL YOU BE MINE BY LEQRI FT WANDE COLE
- KEL P – YAPA BY CEEZA MILLI
- YOUNG WILLS – CHAMPAGNE AND FLOWERS BY PRAIZ
- FRESH VDM – MATA BY PERUZZI
AFRO HIP-HOP PRODUCER OF THE YEAR
- QUEBEAT – PONMILE BY REMINICS
- DEMSA – LA FETE BY FALZ
- CLIFF EGDE – GBAYI BY CDQ FT KIZZ DANIEL
- P BANKS & YOUNG JOHN – SCIENCE STUDENT
- YOUNG JOHN – WARRI BY EFE FT OLAIMDE
AFRO HIGHLIFE PRODUCER OF THE YEAR
- KILLERTUNES – YEBA BY KIZZ DANIEL
- SEYIKEYZ – AIMASIKO BY SIMI
- DON JAZZY – MY DEAR BY DJ BIG N FT DON JAZZY
- FRESH VDM – FLORA MY FLAWA
- SIZZLE PRO – FALL ON THEM BY ARAMIDE FT TIMAYA
- SKELLY – STAINLESS BY ZORO FT SIMI
AFRO ROCK PRODUCER OF THE YEAR
- CLAY – THE ONE BY CLAY FT JOHNNY DRILLE
- JOHNNY DRILLE – AWA LOVE BY JOHNNY DRILLE
- FOLABI NUEL – MY HEART BY FOLABI NUEL
- ZAINAB SULE – I BELIEVE IN LOVE BY ZAINAB
AFRO SOUL PRODUCER OF THE YEAR
- SEYIKEYZ – IRE BY ADEKUNLE GOLD
- OSCAR – REMIND ME BY SIMI
- JOHNNY DRILLE – HALLELUYA BY JOHNNY DRILLE FT SIMI
- SIZZLE PRO – JOWO BY ARAMIDE
AFRO DANCEHALL PRODUCER OF THE YEAR
- RUDEBOY – FIRE FIRE BY RUDE BOY
- TEKNO – JOGODO BY TEKNO
- CHOPSTIX – GBA BY BARNA BOY
- VTEKAWESOME – BUM BUM BY YEMI ALADE
- PRAIZ – SHOW ME LOVE BY PRAIZ
- MICON BEATZ – AH BLEM BLEM BY TIMAYA
AFRO GOSPEL PRODUCER OF THE YEAR
- SMJ – NARA BY TIM GODFREY FT TRAVIS GREENE
- TEE – ONYE EZE BY STEPH KERRI
- FRANK EDWARDS – MIRACLE RAIN
- FOLABI NUEL – YAHWEH BY FOLABI NUEL
- SAMMIE OKPOSO – MARVELOUS THING
- NOSA – MOST HIGH BY NOSA FT NATHANIEL BASSEY
PRODUCER OF THE YEAR
- KILLERTUNES – BABA BY DJ SPINALL FT KIZZ DANIEL
- FRESH VDM – FIA BY DAVIDO
- SPELLZ – LOVA LOVA BY TIWA SAVAGE
- SEYIKEYZ – IRE BY ADEKUNLE GOLD
- JOHNNY DRILLE – HALLELUYA BY JOHNNY DRILLE FT
MIXING & MASTERING ENGINEER OF THE YEAR
- G-PLUS CHANG – RENDEZVOUS: A Playlist BY MI ABAGA
- SWAPS/SWAPSONTHEMIX – PULL UP
- STG – SOCO BY WIZKID
- SIMI – REMIND ME BY SIMI
- OLAITAN DADA – BUM BUM BY YEMI ALADE
- MIXXMONSTA – ASSURANCE
- TEEYMIX – MIND
MUSIC VIDEO DIRECTOR OF THE YEAR
- UNLIMITED LA – SCIENCE STUDENT BY OLAIME
- MEJI ALABI – ASSURANCE BY DAVIDO
- AJE FILMS – IRE BY ADEKUNLE GOLD
- CLARENCE PETERS – FLORA MY FLAWA BY DAVIDO
- DIRECTOR Q – BABA BY DJ SPINALL FT KIZZ DANIEL
- MEX – HALLEELUYA BY JOHNNY DRILLE FT SIMI
CHOREOGRAPHER OF THE YEAR
- DON FLEX – EBEANO BY MR. P
- KAFFY – SCIENCE STUDENT BY OLAMIDE
- GGB DANCE CREW – ASKAMAYA BY TENI
- PINKY DEBBIE -BABY FAVOUR BY LIL KESH
- BUNMI OLUNLOYO -FELA & THE KALAKUTA QUEEN
SONGWRITER OF THE YEAR
- DAVIDO – ASSURANCE
- ADEKUNLE GOLD – IRE
- SIMI – REMIND ME
- PERUZZI – MATA
- JOHNNY DRILLE – AWA LOVE
NEW DISCOVERY PRODUCER OF THE YEAR
- DUNNIE – PEMPE
- FRESH VDM – FIA
- SPEROACH BEATZZ – ASSURANCE
- MICON BEATZ – AH BLEM BLEM BY TIMAYA
- LORRD SKY – NKENJIKEKE BY RUDEBOY
- NORTHBOI – SOCO BY WIZKID FT TERRI,SPOTLESS,CEEZAMILLI
- PHANTOM – YE BY BURNA BOY
MALE DJ OF THE YEAR
- DJ KAYWISE
- DJ BIG N
- DJ SPINALL
- DJ NEPTUNE
- DJ CONSEQUENCE
FEMALE DJ OF THE YEAR
- DJ LAMBO
- DJ CUPPY
- DJ NANA
- DJ SWITCH
- DJ MOONLAIT
ENTERTAINMENT TV STATION AWARD (TERRESTRIAL) OF THE YEAR
- TELEVISION CONTINENTAL
- SILVERBIRD TELEVISION
- AFRICAN INDEPENDENT TELEVISION
- CHANNELS TELEVISION
- LAGOS TELEVISION
- GALAXY TV
ENTERTAINMENT TV STATION AWARD (CABLE) OF THE YEAR
- SOUNDCITY TV
- NIGEZIE TV
- HIP TV
- MTV BASE
- PLANET TV
- AFRO MUSIC
- MUSIC AFRICA
RADIO STATION OF THE YEAR
- SOUNDCITY FM
- URBAN FM
- COOL FM
- RHYTHM FM
- THE BEAT FM
OAP OF THE YEAR
- O – THE BEAT FM
- DO2TUN – COOL FM
- MOET ABEBE – SOUNDCITY FM
- BIG TAK – URBAN FM
- TOKE MAKINWA – RHYTHM
ARTIST MANAGER OF THE YEAR
- ASA ASIKA – DAVIDO
- TAIYE ALIU – YEMI ALADE
- UBI FRANKLIN – TEKNO
- ALEX – OLAMIDE
- OSAGIE – TIMAYA
- EMEM EMA – MR. P
RECORD LABEL OF THE YEAR
- DMW
- X3M MUSIC
- BASELINE MUSIC
- MAVIN RECORDS
- STARBOY ENTERTAINMENT
- YBNL
BLOG OF THE YEAR
- BELLANAIJA
- LINDA IKEJI
- 360NOBS
- OLORISUPERGAL
- STELLA DIMOKOKORKUS
ONLINE MUSIC PLATFORM OF THE YEAR
- 360 NOBS
- TOOXCLUSIVE
- 9JA FLAVA
- JAGUDA
- NOTJUSTOK
- NAIJALOADED
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