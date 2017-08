UCLdraw 2017/18: The groups and the match calendar

The 2017/18 UEFA Champions League group stage draw has been made in Monaco.

Group A: Benfica (POR), Manchester United (ENG), Basel (SUI), CSKA Moskva (RUS)

Group B: Bayern München (GER), Paris Saint-Germain (FRA), Anderlecht (BEL), Celtic (SCO)

Group C: Chelsea (ENG), Atlético Madrid (ESP), Roma (ITA), Qarabağ (AZE)

Group D: Juventus (ITA), Barcelona (ESP), Olympiacos (GRE), Sporting CP (POR)

Group E: Spartak Moskva (RUS), Sevilla (ESP), Liverpool (ENG), Maribor (SVN)

Group F: Shakhtar Donetsk (UKR), Manchester City (ENG), Napoli (ITA), Feyenoord (NED)

Group G: Monaco (FRA), Porto (POR), Beşiktaş (TUR), RB Leipzig (GER)

Group H: Real Madrid (ESP, holders), Borussia Dortmund (GER), Tottenham Hotspur (ENG), APOEL (CYP)

The calendar below:

Group stage

Matchday one: 12/13 September

Matchday two: 26/27 September

Matchday three: 17/18 October

Matchday four: 31 October/1 November

Matchday five: 21/22 November

Matchday six: 5/6 December

Round of 16

Draw: 11 December

First legs: 13/14 & 20/21 February

Second legs: 6/7 & 13/14 March

Quarter-finals

Draw: 16 March

First legs: 3/4 April

Second legs: 10/11 April

Semi-finals and final

Draw: 13 April

Semi-finals, first legs: 24/25 April

Semi-finals, second legs: 1/2 May

Final (NSK Olimpiyski, Kyiv): 26 May